Завтра в Баку преимущественно без осадков

26 марта 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-13, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах прогнозируются дожди. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 2-6, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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