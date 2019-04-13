В Азербайджане значительно выросло число работающих на основе трудовых договоров

13 апреля 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате успешных реформ, проведенных в Азербайджане, в течение первых трех месяцев 2019 года число работающих на основе трудовых договоров граждан, зарегистрированных в электронной информационной системе (ЭИС), увеличилось на 65 821.

Об этом как сообщает Trend, сказал завотделом минтруда и социальной защиты населения, руководитель секретариата Эльнур Сулейманов в рамках 4-е заседания Секретариата Рабочей группы по регулированию и координации трудовых отношений.

Сулейманов отметил, что по состоянию на 1 апреля 2019 года число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных министерством налогов, в первом квартале текущего года увеличилось на 10 568, достигнув 371 596. При этом количество договоров в данной области достигло 1 467 782. Данный показатель является важным с точки зрения предотвращения неформальной занятости в Азербайджане, сказал он.

На заседании также обсуждались проекты предложений по подготовке статистических показателей по внутренней миграции и организации мониторингов в этой сфере соответствующими структурами.

(Автор: Матанат Насибова)

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