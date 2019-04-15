Сегодня завершается прием заявлений в вузы и колледжи Азербайджана

15 апреля 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается прием заявлений в вузы и колледжи на базе полной (11 лет) средней базы образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием заявлений начался 15 марта и проводится до 15 апреля по интернету.

По информации на 08:15 часов 15 апреля, свои заявления подтвердили 80 095 абитуриентов.

С информацией о группах специальностей, весеннем и летнем приемном экзаменах, численности зарегистрированных для поступления в колледжи можно ознакомиться в режиме реального времени на сайте Центра.

Электронную форму заявления можно заполнить и подтвердить сегодня до 23:59.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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