В Бакинском государственном университете создан Попечительский совет

24 апреля 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов утвердил состав Попечительского совета Бакинского государственного университета.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в состав совета вошли министр образования Джейхун Байрамов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, народный писатель Эльчин Эфендиев, действительный член Академии наук России Роальд Сагдеев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев, председатель ОАО “Азеркосмос” Рашад Набиев, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и вице-президент компании BP Бахтияр Асланбейли.

Отметим, что Попечительский совет - структура, оказывающая помощь в развитии учебных заведений на общественных началах и состоит обычно из влиятельных лиц различного рода деятельности. Цель настоящего совета - развитие науки и образования, повышение авторитета национального образования и оказание ему различного рода помощи.

Попечительский совет Бакинского университета будет помогать в законной деятельности университета, решении проблем, затрудняющих деятельность вуза. Также в его компетенцию входит контроль над обеспечением конкурентоспособного уровня образовательных услуг, помощь в развитии университета в качестве интеллектуального и культурного центра образования и исследований, а также продвижение дела сотрудничества вуза с государственными и частными бизнес структурами.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В БГУ состоялось мероприятие "Вымышленный геноцид армян: реалии и факты" (ФОТО)
Общество 16:04
Министр образования Азербайджана поручил директорам школ установить группы уязвимых учеников
Общество 17 апреля 18:16
Посол Турции Эркан Озорал посетил БГУ (ФОТО)
Общество 17 апреля 15:26
Директор и завуч бакинской школы №162 уволены – министр
Общество 12 апреля 17:24
Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию БГУ (ФОТО)
Общество 10 апреля 18:08
В БГУ побывала делегация Национального университета Икра Пакистана (ФОТО)
Общество 9 апреля 18:07
Лента новостей
Глава азербайджанской общины: Армянская пропагандистская машина пытается обмануть весь мир
Нагорно-карабахский конфликт 19:54
В Японии жертвы принудительной стерилизации получат государственные компенсации
Другие страны 19:24
Российские пранкеры "развели" французского президента от имени Владимира Зеленского
Европа 19:15
ЕС запретит многие опасные трансжиры
Европа 19:02
Палитра политическмх партий РФ оскудеет на треть
Россия 19:01
МИД Азербайджана: Армения подтвердила факт отсутствия третьей стороны в карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 18:53
Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в обращении касательно событий 1915 года
Турция 18:48
Лавров и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 18:42
Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры
Другие страны 18:27