В свет вышел роман Юнуса Огуза «Сефевидский шейх»

29 апреля 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В свет вышел новый исторический роман писателя-публициста, драматурга и ученого-историка Юнуса Огуза «Сефевидский шейх», сообщает в понедельник Trend.

Предисловие к книге написал доктор филологических наук, академик, член-корреспондент НАНА, депутат Низами Джафаров.

Это девятый исторический роман автора.

Отметим, что роман повествует о Шейхе Джунейде. Роман рассказывает о каждом из Сефевидских шейхов, начиная от Шейха Сефи до Шейха Джунейда.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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