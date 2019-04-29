В свет вышел роман Юнуса Огуза «Сефевидский шейх»

БАКУ /Trend/ - В свет вышел новый исторический роман писателя-публициста, драматурга и ученого-историка Юнуса Огуза «Сефевидский шейх», сообщает в понедельник Trend.
Предисловие к книге написал доктор филологических наук, академик, член-корреспондент НАНА, депутат Низами Джафаров.
Это девятый исторический роман автора.
Отметим, что роман повествует о Шейхе Джунейде. Роман рассказывает о каждом из Сефевидских шейхов, начиная от Шейха Сефи до Шейха Джунейда.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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