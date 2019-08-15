Завтра в Азербайджане ожидается до 37 градусов тепла

15 августа 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер умеренный южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 21-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет с 760 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона ветер умеренный южный. На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды - 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 25-26 градуса.

В районах Азербайджана 16 августа в основном без осадков, ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 32-37 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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