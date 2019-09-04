«Азербайджан выбирает Samsung» - новый масштабный проект от Samsung при поддержке Фонда Nargis

БАКУ/Trend/- Ни для кого не секрет, что почти в каждой Азербайджанской семье есть хотя бы один продукт от Samsung: начиная от холодильников и заканчивая мобильным телефоном, сообщает Trend со ссылкой на компанию.
И в преддверии своего 50-летнего юбилея компания Samsung в благодарность за доверие к бренду, организует специальный проект под лозунгом «Азербайджан выбирает Samsung». Компания искренне верит, что каждый ребенок должен получать качественное образование и при поддержке Фонда «Nargis», Samsung планирует организовать специальные образовательные комнаты в 3-х школах в Губе, Билясуваре и Товузе. Комнаты будут оснащены инновационными продуктами Samsung, что позволит облегчить образовательный процесс и ознакомить учащихся с цифровыми технологиями. Samsung хочет внести свой вклад в будущее детей Азербайджана и отдать дань своему преданному потребителю в лице Азербайджанского народа. Также планируется организовать специальный тур по районам Азербайджана, в рамках которого кинотеатр на колесах будет разъезжать по регионам и представлять детям сеансы мультфильмов. Киносеансы будут устраиваться на открытом воздухе, в приятной атмосфере, где дети смогут насладиться интересным мультфильмом и получить много положительных эмоций. Главная особенность данной задумки заключается в том, чтобы дети смогли провести с удовольствием последние дни каникул и с новыми силами отправились в школу. Также наших маленьких кинозрителей ждут специальные подарки от Samsung.
Встречайте передвижной кинотеатр:
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Город/район
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Дата сеанса
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Место проведения
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Газах
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06.09.2019
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Парк им. Гейдара Алиева
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Гянджа
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07.09.2019
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Парк им. Гейдара Алиева
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Загатала
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08.09.2019
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Центральный Парк
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Губа
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13.09.2019
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Парк Губа Мейданы
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Сабирабад
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14.09.2019
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Парк им. Гейдара Алиева
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Агдам
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15.09.2019
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Неподалеку от здания Исполнительной власти города.
Уважаемые родители приглашаем Вас воспользоваться уникальной возможностью и подарить своим детям незабываемые впечатления. Отметим, что сеансы абсолютно бесплатные и каждый желающий ребенок сможет принять участие в кинотеатре. Желаем всем приятного просмотра!
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