«Азербайджан выбирает Samsung» - новый масштабный проект от Samsung при поддержке Фонда Nargis

4 сентября 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Ни для кого не секрет, что почти в каждой Азербайджанской семье есть хотя бы один продукт от Samsung: начиная от холодильников и заканчивая мобильным телефоном, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

И в преддверии своего 50-летнего юбилея компания Samsung в благодарность за доверие к бренду, организует специальный проект под лозунгом «Азербайджан выбирает Samsung». Компания искренне верит, что каждый ребенок должен получать качественное образование и при поддержке Фонда «Nargis», Samsung планирует организовать специальные образовательные комнаты в 3-х школах в Губе, Билясуваре и Товузе. Комнаты будут оснащены инновационными продуктами Samsung, что позволит облегчить образовательный процесс и ознакомить учащихся с цифровыми технологиями. Samsung хочет внести свой вклад в будущее детей Азербайджана и отдать дань своему преданному потребителю в лице Азербайджанского народа. Также планируется организовать специальный тур по районам Азербайджана, в рамках которого кинотеатр на колесах будет разъезжать по регионам и представлять детям сеансы мультфильмов. Киносеансы будут устраиваться на открытом воздухе, в приятной атмосфере, где дети смогут насладиться интересным мультфильмом и получить много положительных эмоций. Главная особенность данной задумки заключается в том, чтобы дети смогли провести с удовольствием последние дни каникул и с новыми силами отправились в школу. Также наших маленьких кинозрителей ждут специальные подарки от Samsung.

Встречайте передвижной кинотеатр:

Город/район

Дата сеанса

Место проведения

Газах

06.09.2019

Парк им. Гейдара Алиева

Гянджа

07.09.2019

Парк им. Гейдара Алиева

Загатала

08.09.2019

Центральный Парк

Губа

13.09.2019

Парк Губа Мейданы

Сабирабад

14.09.2019

Парк им. Гейдара Алиева

Агдам

15.09.2019

Неподалеку от здания Исполнительной власти города.

Уважаемые родители приглашаем Вас воспользоваться уникальной возможностью и подарить своим детям незабываемые впечатления. Отметим, что сеансы абсолютно бесплатные и каждый желающий ребенок сможет принять участие в кинотеатре. Желаем всем приятного просмотра!

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