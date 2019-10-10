В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

10 октября 2019 20:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном университете проведено мероприятие по случаю 80-летнего юбилея выдающегося ученого-востоковеда, доктора наук по филологии, профессора Аиды Имангулиевой.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на университет, участники мероприятия сначала посетили могилу выдающегося ученого во II Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтили ее память, возложили на могилу цветы.

В университете ректор БГУ Эльчин Бабаев, открыв мероприятие вступительным словом, рассказал о вкладе Аиды Имангулиевой в науку востоковедения. Он сообщил, что Аида Имангулиева, посвятившая свою жизнь изучению восточной культуры и эмигрантской арабской литературы, открыла новую страницу в исследовании современной арабской литературы, своими фундаментальными исследованиями обогатила не только азербайджанское, но и мировое востоковедение. Ректор, подчеркнув, что Аида Имангулиева является первой женщиной-доктором наук, профессором в востоковедении Азербайджана, отметил, что аналитическое мышление и начитанность ученого являются основными факторами, обуславливающими успех ее исследований.

Ректор Эльчин Бабаев рассказав о достойном представлении выдающимся ученым азербайджанской науки востоковедения на международных конференциях, ее заслугах в подготовке высококвалифицированных кадров-арабистов, привлек внимание присутствующих к тому, что ученый долгие годы занималась плодотворной педагогической деятельностью в Бакинском государственном университете, своими интересными лекциями по арабской филологии оставила глубокий след в памяти слушателей.

Декан факультета востоковедения Эльхан Азизов выступил с докладом о жизни и деятельности Аиды Имангулиевой. Он сообщил, что Аида Имангулиева, ставшая в 1962 году одной из первых выпускников-арабистов факультета востоковедения, в 1966 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения АН СССР в Москве, с того же года приступила к работе в Институте востоковедения АН Азербайджана, занимала должности заведующего отделом арабской филологии, заместителя директора по научной работе, с 1991 года до последних дней своей жизни проработала на должности директора Института. В 1989 году успешно защитив докторскую диссертацию в Тбилиси, первая азербайджанская женщина-арабист, доктор наук Аида Имангулиева, наряду с научной работой, также занималась педагогической деятельностью, долгое время проводила занятия по арабской литературе на факультете востоковедения БГУ.

Депутат Жаля Алиева и магистрант факультета востоковедения Нигяр Багырлы рассказали о вкладе ученого в науку востоковедения.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что вынесено решение о назначении стипендии имени Аиды Имангулиевой двум студентам факультета востоковедения за отличие в учебе и общественной деятельности.

Мероприятие завершилось показом фильма, посвященного Аиде Имангулиевой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
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