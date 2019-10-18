Обнародован объем финансирования здравоохранения в Азербайджане в 2020 г.

18 октября 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на расходы здравоохранения выделено 1 369,0 миллиона манатов.

Это отражено в проекте государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год, сообщает в пятницу Trend.

В проекте отмечено, что по сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение увеличатся на 326,5 миллиона манатов или на 31,3 процента.

Согласно документу, доля расходов на здравоохранение в расходах госбюджета на 2020 год составит 5,1 процент, что на 1,0 процентный пункт больше, чем в 2019 году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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