В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)

28 ноября 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании поступившей жалобы, сотрудники Агентства пищевой безопасности провели проверку на предприятии по производству лимонадной продукции, принадлежащему физическому лицу Гурбанову Шамилю Абдулрагим оглу и функционирующему на Баладжарском шоссе в Бинагадинском районе Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, технологические принципы в производственном процессе, водяные фильтры регулярно не очищаются и не проходят лабораторную проверку. На предприятии была выявлена неудовлетворительная санитарно-техническая и санитарно-гигиеническая обстановка. Выяснилось, что ароматизаторы, используемые во время производства, хранятся в ненадлежащей посуде, стеклянные бутылки моются в условиях, не соответствующих технологическому процессу, санитарным нормам и правилам. Кроме того, в цеху была обнаружена не маркированная лимонадная продукция без указания даты производства, нестерильные пластиковые бутылки и крышки, отсутствовали также сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.

Взятые с производимой безалкогольной продукции пробы были переданы на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
  • В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
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