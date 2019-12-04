БАКУ/Trend/ - Страны ОЭС обладают большим экономическим потенциалом и могут занять важные места на мировом рынке. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Сеид Яхья Мохлаги в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства стран ОЭС, передает Trend с мероприятия.

Мохлаги сказал, что в некоторых странах ОЭС недостаточно развита сфера сельского хозяйства, отмечается рост продовольственных проблем, в связи с чем правительства этих стран должны повысить роль сельского хозяйства. Он подчеркнул, что уровень развития сельского хозяйства в регионе недостаточный.

"Для развития сельского хозяйства в регионе необходимо использовать соответствующие технологии, повышать уровень инвестиционных вложений в сельских местностях, организовывать мероприятия по предотвращению деградации почвы. Наши будущие проекты должны основываться на финансово-техническом планировании. Сельское хозяйство должно развиваться усиленными темпами. Уверен, что работая вместе, мы сможем этого добьемся”, – подытожил Мохлаги.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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