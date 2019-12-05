Малейка Аббасзаде: Университеты согласны на прием в магистратуру в один тур

5 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предложение о том, чтобы прием в магистратуру по некоторым специальностям проходил в один тур, обсуждено с министерством образования и университетами.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, университеты выразили согласие принимать магистров по результатам первого тура приема в магистратуру.

Аббасзаде добавила, что в приеме по некоторым специальностям второй тур останется: «Это касается специальностей, где требуется письменная работа. Более точную информацию можно будет предоставить только после утверждения правил».

Председатель Совета директоров ГЭЦ подчеркнула, что все ожидаемые изменения на пользу тем, кто хочет стать магистром. «Если новые правила будут утверждены, то изменение будет применено уже в 2020 году, потому что прием документов в магистратуру начинается с февраля-мартв», - добавила она.

Аббасзаде сказала, что в случае применения нововведения сумма оплаты за участие в экзамене будет установлена заново, и предложения об этом будут представлены в соответствующие структуры: «Сумма пошлины может быть изменена только на основании решения соответствующих структур, но пока с нашей стороны такое предложение не представлено».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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