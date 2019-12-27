Кабмин Азербайджана утвердил "Правила фармакологического контроля лекарственных средств"

27 декабря 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении "Правил фармакологического контроля лекарственных средств". Правило вступает в силу с первого июля 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин, "Правила фармакологического контроля лекарственных средств" подготовлен с целью обеспечения населения более безопасными и эффективными лекарственными средствами, усовершенствования законодательства в этой сфере и устранения имеющихся пробелов.

Организация фармакологического контроля послужит регулированию механизмов по изучению, регистрации, оцениванию побочных эффектов, проведению соответствующих исследований и принятия других необходимых в данной сфере мер. Помимо этого в Правилах определены ответственность и обязательства медперсонала и фармакологических компаний в изучении и обнаружении побочных эффектов лекарственных средств.

Настоящие Правила относятся ко всем лечебно-профилактическим учреждениям, независимо от имущественно и организационно-правовых форм, обладателям удостоверения о государственной регистрации лекарственных средств и уполномоченным им лицам.

Принятие правил фармакологического контроля послужит созданию и развитию системы вышеуказанного контроля в стране, увеличит ответственность всех участников оборота лекарственных средств, а также послужит обеспечению населения безопасными и качественными лекарствами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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