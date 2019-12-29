Назначен исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, по согласованию с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, подписал приказ о назначении Валеха Гусейнова исполнительным директором Национального центра гематологии и трансфузиологии, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

До назначения на эту должность Валех Гусейнов работал директором публичного юридического лица - Центра талассемии.

Напомним, что 23 декабря 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица - Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Национальный центр гематологии и трансфузиологии будет создан путем объединения находящихся на балансе министерства здравоохранения «Центра талассемии» и НИИ Гематологии и Трансфузиологии имени В. Эйвазова. Созданный центр будет подчиняться Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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