В Азербайджане будет подготовлен пакет предложений по созданию школьной униформы

БАКУ /Trend/ - В Общественном совете при министерстве образования прошли обсуждения по поводу введения школьной униформы в общеобразовательных учреждениях, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В дискуссиях приняли участие заместители министра образования Махаббат Велиева, Идрис Исаев, советник министра Эльнур Мамедов, заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства Вафа Ягублу, члены Общественного совета при министерстве, представители компаний-производителей и СМИ.

В ходе встречи была отмечена важность общественного обсуждения темы применения в общеобразовательных учреждениях школьной униформы. Было подчеркнуто, что министерство образования серьезно относится к этому вопросу, который широко обсуждается в ведомстве.

Также были обсуждены часто озвучиваемые предложения по образцам школьной униформы.

В ходе мероприятия было предложено подготовить Пакет предложений по созданию школьной униформы, определить и представить Совету оптимальный вариант.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)