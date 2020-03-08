В общественном транспорте продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В общественном транспорте продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса COVID-19, сообщили в воскресенье Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, в рамках мер, осуществляемых в течение последней недели, во всех автобусах (в целом, 2100 автобусов), эксплуатируемых по регулярным маршрутам в административной территории Баку, была проведена дезинфекция.

Также дезинфекция была проведена в 2462 транспортных средствах, эксплуатируемых как такси.

Противоэпидемические меры продолжатся и в предстоящие дни.