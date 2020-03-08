В общественном транспорте продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В общественном транспорте продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса COVID-19, сообщили в воскресенье Trend в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно информации, в рамках мер, осуществляемых в течение последней недели, во всех автобусах (в целом, 2100 автобусов), эксплуатируемых по регулярным маршрутам в административной территории Баку, была проведена дезинфекция.
Также дезинфекция была проведена в 2462 транспортных средствах, эксплуатируемых как такси.
Противоэпидемические меры продолжатся и в предстоящие дни.
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