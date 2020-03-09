Удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения в Азербайджане превышает 48%

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские женщины активно участвуют как в социально-экономической, так и общественно-политической жизни страны. По последним данным, удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения составляет 48,2 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

В Азербайджане 80,7 процента учителей в общеобразовательных школах, 78,9 процента - в колледжах, 54,7 процента - в вузах, а также 66 процентов врачей составляют женщины.

Девушки составляют 48,8 процента от числа получающих образование в вузах. В общеобразовательных школах и колледжах эта цифра составляет 46,7 и 64,1 процента соответственно.

Исключительна роль женщин и в развитии науки. Так, 58,2 процента научных сотрудников составляют женщины. За последние 10 лет число женщин, получивших научную степень доктора наук, выросло в 2,5 раза, доктора философии – в 2,2 раза. В Академии наук страны - восемь женщин - действительных членов и 11 членов-корреспондентов.

По предварительным данным, удельный вес численности женщин среди общей численности работающих на государственной службе составляет 28,5 процента, среди предпринимателей – 21,7 процента.

В сфере спорта и физической культуры 42,6 процента составляют женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)