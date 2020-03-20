В Азербайджане продлены сроки каникул в учебных заведениях - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлены сроки каникул в учебных заведениях.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, продолжаются неотложные мероприятия по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD – 19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции.

В рамках мер по социальной изоляции, с целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер, было принято решение о приостановлении обучения во всех учебных заведениях страны, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с 29 марта по 18 апреля (первый учебный день назначен на 20 апреля).

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.