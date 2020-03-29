TƏBİB о правилах захоронения умерших от коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовало правила захоронения лиц, скончавшихся от коронавируса.

Как сообщает в воскресенье Trend, координатор по южному территориальному подразделению TƏBİB, специалист по инфекционным заболеваниям Фаррух Садиров сказал, что при захоронении лиц, скончавшихся от коронавируса, не предусмотрены какие-либо специальные меры. По его словам, данный вопрос также отражен в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.