Завершилась реконструкция дороги в одном из поселков Абшеронского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились работы по реконструкции дороги на улице Гара Гараева в поселке Мехдиабад Абшеронского района, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога протяженностью два километра, соединяющая автомобильные дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадил и Бинагади-Новханы, обеспечит комфортный и безопасный проезд как для местных жителей, так и для других водителей, пользующихся этой дорогой.

Улица Гара Гараева считается одной из центральных дорог поселка Мехдиабад. Дорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, в связи с чем была затруднена ее эксплуатация. Кроме того, выход из строя тротуаров препятствовал удобному и безопасному движению пешеходов.

Агентством приняты все меры для устранения указанные проблем.

Капитальная реконструкция дороги по улице Гара Гараева была осуществлена Госагентством автомобильных дорог в соответствии с распоряжением главы государства «О дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог».