Хикмет Гаджиев: Азербайджан принимает комплексные меры для обеспечения населения продовольствием

БАКУ /Trend/ - Меры, принимаемые Азербайджаном, носят комплексный и опережающий характер, сообщает в среду Trend со ссылкой на слова помощника Президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, прозвучавшие на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров.

По словам Гаджиева, уже в начале января в Азербайджане по поручению главы государства были приняты меры по устойчивому снабжению страны продовольствием и обеспечены необходимые ресурсы.

Он подчеркнул, что в это время в других странах можно было наблюдать панические настроения и "голые" полки в супермаркетах, но в Азербайджане такого не произошло благодаря своевременным поставкам. Сейчас, отметил он, для обеспечения бесперебойности импортно-экспортных операций продолжается сотрудничество с соответствующими партнерами страны.

"Даже если посмотреть статистику последних 2-3 месяцев, здесь мы можем увидеть значительный рост. Например, за этот период через территорию нашей страны прошло более пяти тысяч грузовиков по маршруту Турция-Центральная Азия. Поэтому в нашей стране принимаются все комплексные меры, связанные с обеспечением продовольственного снабжения, и в предстоящие периоды на долгосрочной основе будут заключаться соответствующие контракты с нашими основными партнерами". - подытожил Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)