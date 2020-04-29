После возобновления работы бакинского метро пассажирам будут напоминать о соблюдении социальной дистанции (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - После того, как возобновится работа станций Бакинского метро, пассажиров регулярно будут предупреждать о необходимости соблюдения социальной дистанции, сказал в среду, отвечая на запрос Trend, глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, если работа метро будет возобновлена в период карантина, то подобные предупреждения будут звучать регулярно. «Правило соблюдения социальной дистанции в метрополитене такое же как и везде. Соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, в том числе, в метро, это вопрос, в основном, зависящий от пассажиров. Если работа метро будет возобновлена во время карантина, то могут быть предприняты шаги, предусмотренные законодательством и другими нормативно-правовыми актами, а также правилами, утвержденными Кабмином».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)