С этого года прием в лицеи в Азербайджане будет проходить в шести городах и регионах
БАКУ /Trend/ - С учетом расширения сети лицеев в регионах, с этого года наряду с Баку, также предусматривается проведение вступительных экзаменов в лицеи в Гяндже, Сумгайыте, Ширване, Шеки и Губе.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, экзамены планируется проводить в различных школах по различным классам.
Согласно информации, прием в старшие классы лицеев и гимназий (V-IX классы) проводились ежегодно в мае. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации экзамены отсрочены. Вступительные экзамены на следующий учебный год намечено провести в конце августа.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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