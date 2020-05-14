БАКУ /Trend/ - Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания Национального совета телерадиовещания было рассмотрено обращение ООО «Аналитический информационный центр Real» об аннулировании лицензии на спутниковое вещание.

Учитывая, что в настоящее время ООО «Аналитический информационный центр Real» обладает лицензией на общереспубликанское телевещание, выданной Советом 23 апреля 2019 года с регистрационным номером 197, и данная лицензия дает право на вещание через все наземные, кабельные, спутниковые, İPTV операторы, Совет принял решение об аннулировании лицензии с регистрационным № 186 от пятого марта 2018 года, выданное ООО для спутникового вещания.