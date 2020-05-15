В воинских частях Азербайджана не зафиксированы серьезные случаи инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В воинских частях Азербайджана не зафиксированы серьезных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Он сообщил, что в военных учреждениях введен жесткий режим карантина. Министерством обороны в данном направлении проводится масштабная работа.

Председатель TƏBİB добавил, что среди офицеров были выявлены единичные случаи инфицирования, но они уже вылечились. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в воинских частях под контролем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)