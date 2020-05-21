В Азербайджан на постоянное проживание приехали 482 человека - Госкомстат

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года на постоянное проживание в Азербайджане приехали 482 лица, сообщили в четверг Trend в Госкомстате.

Так, за указанный период соответствующие структуры МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировали 482 человека, приехавших в Азербайджан, и 316 человек, уехавших из страны.

Миграционное сальдо по стране было положительным, составив 166 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)