Управление медицинскими отходами строго контролируется - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Управление опасными медицинскими отходами, появившимися в период пандемии коронавируса, имеет важное значение для предотвращения распространения вируса. Поэтому управление медицинскими отходами строго контролируется.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологи и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.