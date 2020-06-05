В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
БАКУ /Trend/ - В последние дни в связи с сильными ветрами на Каспии и падением уровня воды на реке Кура морская вода смешалась с водами Куры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть Нефтчалинского района.
В связи с этим в ряде сел, расположенных ниже по течению Куры, возникли проблемы с питьевой водой.
"Вопрос находится под контролем Исполнительной власти района, и совместно с ОАО "Азерсу" региональные подразделения и местные структуры принимают надлежащие меры по устранению проблемы", - сообщили в ИВ.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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