В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры

БАКУ /Trend/ - В последние дни в связи с сильными ветрами на Каспии и падением уровня воды на реке Кура морская вода смешалась с водами Куры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть Нефтчалинского района.

В связи с этим в ряде сел, расположенных ниже по течению Куры, возникли проблемы с питьевой водой.

"Вопрос находится под контролем Исполнительной власти района, и совместно с ОАО "Азерсу" региональные подразделения и местные структуры принимают надлежащие меры по устранению проблемы", - сообщили в ИВ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)