Расстояние между зонтами на пляжах должно быть не менее 4 метров - ИВ Баку
БАКУ /Trend/ - Шесть общественных пляжей уже полностью готовы к открытию.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.
"Там созданы необходимые условия для отдыха жителей. Граждане должны серьезно относиться к требованиям, установленным на пляжах, соблюдать социальную дистанцию. Расстояние между зонтами должно быть не менее четырех метров", - сказал Габибуллаев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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