Должностное лицо Ясамальского муниципалитета задержано при получении взятки
БАКУ /Trend/ - Должностное лицо Ясамальского муниципалитета Заур Муслимов задержан при получении взятки, сообщает в среду Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.
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