В больницах Азербайджана для коронавирусных пациентов врачами работают около 250 резидентов АМУ

БАКУ /Trend/ - Около 250 резидентов Азербайджанского медицинского университета (АМУ) работают врачами в больницах, выделенных для пандемических больных.

Об этом в среду сказала Trend глава пресс-службы университета Гюнель Асланова.

По ее словам, 202 студента университета добровольно работают в этих больницах. Она добавила, что студенты и резиденты работают в больницах столицы и регионов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )