Прием граждан в бакинском Управлении образования приостановлен до 31 августа

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание соответствующие решения Оперативного штаба при Кабинете министров о мерах в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), и меры, осуществляемые министерством образования в этом направлении, Центр приема граждан Управления образования города Баку приостановил свою деятельность до 31 августа 2020 года.

Как сообщили Trend во вторник в Управлении образования, в течение указанного периода обращения можно направлять через информационно-справочный центр Управления (телефон: 012-599-12-22).

"Граждане также могут обращаться на официальную почту info@baku.edu.gov.az и mailform@baku.edu.gov.az. Можно отправлять свои письма или другие соответствующие документы также посредством почтового ящика, находящегося у главного входа в Управление», - говорится в сообщении.