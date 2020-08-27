В Азербайджане выявлено 137 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 83 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 83, скончались два человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 844 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 364, скончались 524 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 956 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 422, в целом – 898 492 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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