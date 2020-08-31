В Баку самый высокий показатель инфицирования коронавирусом по Азербайджану

Общество 31 августа 2020 11:20 (UTC+04:00)
В Баку самый высокий показатель инфицирования коронавирусом по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане самый высокий показатель заражения коронавирусом приходится на долю Баку – 56,2% от всех случаев инфицирования по стране, сообщает в понедельник Trend.

На Абшероне этот показатель составляет 15,8%, в низменных районах – 10,2%, в Гянджа-Газахе – 6,2%, в Лянкяране – 4,3%, в Губа-Хачмазе – 1,3%, в Шеки-Загаталы – с 1,2%, в Верхнем Карабахе – 1 %, в Нагорном Ширване – 1,2%, в Нахчыванской автономной республике – 0,04%.

Самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский, Хатаинский и Ясамальский районы Баку.

Процент заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составил 14,3%, Хатаинском -12,2%, Сабунчинском - 11,8%, Ясамальском - 11,8%, Насиминском - 9,1%, Наримановском - 8,5%, Сураханском - 8%, Низаминском - 7,1%, Гарадагском - 7,4%, Хазарском - 5%, Сабаильском - 4,6%. Меньше всего случаев заражения в Пираллахинском районе.

В Азербайджане наибольшее число случаев заражения (21%) зарегистрировано среди людей в возрасте 50-59 лет.

В целом показатели инфицирования по возрастным группам следующие: 0-9 лет – 5%, 30-39 - 18%, старше 80 лет – 2%.

Среди заразившихся 54% женщины, 46% - мужчины.

Отметим, что по состоянию на 30 августа в Азербайджане за последние сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 127, скончались два человека.

На сегодня в стране выявлено 36 309 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 703, скончались 531 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 075 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 137, в целом – 917 027 тестов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Названы победители MTV Video Music Awards
Названы победители MTV Video Music Awards
Премия &quot;Жара Music Awards&quot; впервые пройдет в digital-формате
Премия "Жара Music Awards" впервые пройдет в digital-формате
В Южной Америке нашли окаменевший лес, который пережил подъем Анд
В Южной Америке нашли окаменевший лес, который пережил подъем Анд
Loading Bars
Лента новостей
Джейхун Байрамов: Все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Губадлы, будут освобождены Политика 11:39
Президент Ильхам Алиев принял участие в формате видеосвязи в открытии очередного госпиталя модульного типа для больных коронавирусом Политика 11:34
Румыния увеличила импорт продукции из Азербайджана Бизнес 11:30
Узбекистан сократил импорт турецкого автопрома в период пандемии Турция 11:27
В Баку самый высокий показатель инфицирования коронавирусом по Азербайджану Общество 11:20
Индия вышла на третье место в мире по числу умерших из-за коронавируса Другие страны 11:16
Растет экспорт готовой одежды из Турции в США Турция 11:15
Агентство развития МСБ поддержит реализацию в Азербайджане всемирно известного проекта “Miniboss Business School” Бизнес 11:06
В Азербайджане разрабатывается концепция работы такси (ФОТО) Общество 11:03
Арзу Нагиев: Вооружение Армении Россией затрудняет решение нагорно-карабахского конфликта (ВИДЕО) Политика 10:58
APT-группа Transparent Tribe распространяет шпионское ПО для Android под видом контента для взрослых и приложения о Covid-19 Экономика 10:56
ЗАО “AzerGold” приступает к геологоразведочной программе на Дашкесанском железорудном месторождении Экономика 10:50
Сокращаются объёмы экспорта турецкого автопрома во Францию Турция 10:44
Азербайджанская нефть за неделю подорожала (ОБЗОР) Финансы 10:44
Израильские СМИ: SOCAR заинтересована в покупке израильского НПЗ Энергетика 10:38
Названы победители MTV Video Music Awards Интересное 10:36
Растут объёмы экспорта турецкого автопрома в Китай Турция 10:31
Спрос на автомобили из Турции в Казахстане незначительно упал Турция 10:23
Около 15 млн жителей Индонезии в этом году получат вакцину от коронавируса Другие страны 10:22
В 17 регионах Азербайджана проходит тестовый экзамен для учителей английского языка Общество 10:11
Узбекистан увеличивает импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 10:11
На строительном рынке Израиля растет спрос на турецкий цемент Турция 10:09
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают расти Финансы 10:08
Франция заметно сократила импорт ковров из Турции Турция 09:55
В Туркменистане расширяется производство электронного оборудования Бизнес 09:55
Франция незначительно снизила импорт химпродуктов из Турции В мире 09:52
Не менее 17 человек погибли на востоке Индии из-за наводнений Другие страны 09:45
Манат продолжает дешеветь по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров Финансы 09:40
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для участия в заседании Совместной комиссии по СВПД Ядерная программа 09:32
По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров Казахстан 09:30
Новое предприятие по переработке овощей и фруктов заработало в Кахети Грузия 09:27
В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО) Общество 09:23
Туркменский банк «Халкбанк» внедряет новую цифровую услугу Финансы 09:10
Полиция Гонконга конфисковала партию наркотиков на $22 млн Другие страны 09:02
TRT World посвятил передачу военной провокации Армении в направлении Товуза (ВИДЕО) Политика 08:55
Долевое участие Латвии в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 08:53
ОБСЕ высоко оценивает реформы в Узбекистане (ИНТЕРВЬЮ) Экономика 08:51
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса В мире 08:32
В Китае за сутки выявлено 17 случаев COVID-19 Другие страны 08:19
Посол: Узбекистан стремится наладить экспорт продукции через транспортные коридоры Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ) Экономика 08:00
Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении импорта вина из Австралии Другие страны 07:47
Бакинское метро не будет работать до 15 сентября Общество 07:18
Ряд районов Азербайджана исключен из зоны усиленного карантинного режима Общество 07:17
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе общественный транспорт в выходные работать не будет Общество 07:16
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября Общество 07:15
В Иране к концу года откроют 196 проектов - министр энергетики Иран 07:12
Узбекистан планирует возобновить регулярные авиарейсы с Казахстаном Казахстан 07:05
В Лондоне задержали два человека после приземления самолета, сопровождаемого истребителями Европа 06:43
Синдзо Абэ планирует в течение дня позвонить Путину Другие страны 06:14
В Миннесоте произошла стрельба США 05:30
Мэр перуанского Куско умер из-за коронавируса Другие страны 05:02
SpaceX запустила ракету с мыса Канаверал В мире 04:32
В Чикаго произошла стрельба США 04:13
В Канаде самолет приземлился на автотрассе Другие страны 03:42
Комендантский час из-за беспорядков в Кеноше продлили до 1 сентября США 03:13
Трамп заявил, что лишь силой можно прекратить насилие в городах, где происходят беспорядки США 02:15
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 01:07
В турецкой провинции Адана вспыхнул лесной пожар Турция 00:50
Оппозиция Черногории намерена создать коалицию и отправить президента в отставку Европа 00:30
Исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Губадлинского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Президент Ливана призвал к реформе конфессиональной системы управления страной Арабские страны 30 августа 23:35
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 30 августа 23:12
Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» Иран 30 августа 22:48
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан Турция 30 августа 22:40
BBC: Грузия заменит Японию в кубке «Восьми Наций» по регби Грузия 30 августа 22:38
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Арабские страны 30 августа 22:30
В Бишкек из Дели прибыли граждане Кыргызстана Кыргызстан 30 августа 22:30
Избирательные участки закрылись на парламентских выборах в Черногории Европа 30 августа 22:21
"Манчестер Сити" предлагает Месси пятилетний контракт на сумму €500 млн Спорт 30 августа 22:06
Служба электронной безопасности Азербайджана о мерах по обеспечению кибербезопасности ИКТ 30 августа 22:00
В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции Бизнес 30 августа 22:00
Более 30 полицейских пострадали в ходе субботних протестов в Берлине Европа 30 августа 21:50
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 243 тысячи Турция 30 августа 21:32
Федеральные власти США считают, что в Портленде царят "хаос и беззаконие" США 30 августа 21:23
Мэр итальянского острова пригрозил общей забастовкой в знак протеста против мигрантов Европа 30 августа 20:57
Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране Общество 30 августа 20:35
Коронавирус выявлен у телохрантиля спикера парламента Грузии Грузия 30 августа 20:32
В Бишкеке прошел первый в этом году «Велопробег здоровья» Кыргызстан 30 августа 20:29
"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» Спорт 30 августа 20:17
MOL Group обнародовала объемы добычи нефти на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 30 августа 20:00
Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли ИКТ 30 августа 20:00
Во Франции начали выпуск защитных масок от коронавируса из конопли Европа 30 августа 19:39
Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии Другие страны 30 августа 19:17
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1,7 млрд Бизнес 30 августа 19:00
Трамп: федеральные власти начнут аресты протестующих в столице, если это не сделает мэрия США 30 августа 18:55
Иран экспортирует в соседние страны 47 процентов местной продукции Экономика 30 августа 18:30
Грузия вводит новые регуляции для выезжающих в страны ЕС Грузия 30 августа 18:19
С 1 сентября Узбекистан войдет в перечень стран со стабильной эпидситуацией по COVID-19 Узбекистан 30 августа 18:12
На территории казахстанско-турецкой ИЗ рассматривается создание ряда производств Бизнес 30 августа 18:00
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 30 августа 18:00
Задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны Европа 30 августа 17:56
В Азербайджане выявлено 135 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 человек Общество 30 августа 17:35
Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов Финансы 30 августа 17:07
В Грузии уже переработано до 740 тонн винограда Бизнес 30 августа 16:28
В Узбекистане две трети родителей проголосовали за открытие школ Узбекистан 30 августа 16:07
Парламент Японии утвердит нового премьер-министра 17 сентября Другие страны 30 августа 16:00
ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа Энергетика 30 августа 16:00
Внешнеторговые отношения между Азербайджаном и Венгрией остаются стабильными Бизнес 30 августа 16:00
Все новости