В Баку самый высокий показатель инфицирования коронавирусом по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане самый высокий показатель заражения коронавирусом приходится на долю Баку – 56,2% от всех случаев инфицирования по стране, сообщает в понедельник Trend.

На Абшероне этот показатель составляет 15,8%, в низменных районах – 10,2%, в Гянджа-Газахе – 6,2%, в Лянкяране – 4,3%, в Губа-Хачмазе – 1,3%, в Шеки-Загаталы – с 1,2%, в Верхнем Карабахе – 1 %, в Нагорном Ширване – 1,2%, в Нахчыванской автономной республике – 0,04%.

Самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский, Хатаинский и Ясамальский районы Баку.

Процент заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составил 14,3%, Хатаинском -12,2%, Сабунчинском - 11,8%, Ясамальском - 11,8%, Насиминском - 9,1%, Наримановском - 8,5%, Сураханском - 8%, Низаминском - 7,1%, Гарадагском - 7,4%, Хазарском - 5%, Сабаильском - 4,6%. Меньше всего случаев заражения в Пираллахинском районе.

В Азербайджане наибольшее число случаев заражения (21%) зарегистрировано среди людей в возрасте 50-59 лет.

В целом показатели инфицирования по возрастным группам следующие: 0-9 лет – 5%, 30-39 - 18%, старше 80 лет – 2%.

Среди заразившихся 54% женщины, 46% - мужчины.

Отметим, что по состоянию на 30 августа в Азербайджане за последние сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 127, скончались два человека.

На сегодня в стране выявлено 36 309 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 703, скончались 531 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 075 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 137, в целом – 917 027 тестов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)