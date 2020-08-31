В преддверии нового учебного года в Азербайджане вырос спрос на ноутбуки

БАКУ /Trend/ - Спрос на планшеты не так высок, однако увеличилось число людей, покупающих ноутбуки.

Об этом в понедельник сказал Trend владелец одного из бакинских магазинов оргтехники Нураддин Гейдаров. По его словам, тремя месяцами раньше спрос на ноутбуки был низким, однако теперь он увеличился.

"В начале лета люди нечасто покупали ноутбуки, был определенный спрос на зарядные устройства. Однако, на сегодняшний день спрос на ноутбуки вырос, также много людей, которые сдают ноутбуки на ремонт. Такое оживление наблюдается с 20 августа", - подчеркнул Гейдаров.

Он добавил, в Азербайджане в новом учебном году планируется внедрение дистанционного обучения, вследствие чего покупателей особенно заботит, чтобы в рамках уроков в режиме онлайн, ноутбук не зависал.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)