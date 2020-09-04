В Азербайджане будет разрешено обслуживание клиентов в помещениях кафе и ресторанов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится очередное смягчение режима карантина. Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, с соблюдением соответствующих правил карантина и согласно постановлению Кабинета министров "О регулировании некоторых вопросов в связи с приемом клиентов в заведениях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19)" № 237 от шестого июля 2020 года с 00:00 восьмого сентября разрешается обслуживание клиентов в закрытых помещениях заведений общепита.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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