В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 048 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 4-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 949 313 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 069 человек, 135 из них находятся в реанимации, а 16 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.