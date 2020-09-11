Минтруда Азербайджана назначило пособия 23 тыс. лицам, не имеющим право на получение пенсии
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило пособия 23 тысячам лиц, не имеющим права на получение пенсии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
Таким образом, эти граждане, не достигшие установленного возрастного ценза, предусмотренного прежним законодательством, получили право на получение пособия по возрасту.
В целом, в настоящее время в Азербайджане около 100 тысяч лиц получают пособие по возрасту.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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