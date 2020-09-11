Минтруда Азербайджана назначило пособия 23 тыс. лицам, не имеющим право на получение пенсии

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило пособия 23 тысячам лиц, не имеющим права на получение пенсии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Таким образом, эти граждане, не достигшие установленного возрастного ценза, предусмотренного прежним законодательством, получили право на получение пособия по возрасту.

В целом, в настоящее время в Азербайджане около 100 тысяч лиц получают пособие по возрасту.

(Текст: Кямаля Сеидова.)