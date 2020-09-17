Минсельхоз Азербайджана продолжает карантинные меры по борьбе с вредителями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в сентябре местные отделения Республиканского центра защиты растений Агентства аграрных услуг продолжали наблюдение и осуществляли меры по борьбе с американской белой бабочкой, карантинными вредителями, цитрусовой молью и цитрусовой минирующей молью.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Наблюдения за американской белой бабочкой проводились на территории площадью 1 330 га в Астаринском, Лянкяранском, Абшеронском и Шабранском районах. Заражение выявлено на территории 258 га, а химико-механические мероприятия проводились на территории 191 га. Большинство мероприятий по борьбе с вредителями проводилось в Астаринском (98 га) и Лянкяранском (67,5 га) районах.

Наблюдения за цитрусовыми производились на территории площадью 833,2 га в Лянкяранском, Астаринском и Масаллинском районах, заражение выявлено на 648,5 га, химические мероприятия проводились на 551,2 га (Лянкярань 301,5, Астара 247,0, Масаллы 2,7 га).

Наблюдения за цитрусовой минирующей молбю проводились на 293 га в Лянкяранском, Астаринском и Масаллинском районах, заражение выявлено на территории 247,8 га, химические мероприятия проводились на 209,6 га (Астара 161 га, Лянкярань 48,2 га, Масаллы 0,4 га).

Наблюдения за вредителями проводились на площади 4 714,8 га, заражение выявлено на площади 1813 га, химические мероприятия проводились на площади 1333,6 га, из них мероприятия по борьбе с вредителями проводились на 658,6 га за счет бюджетных средств.

В настоящее время в отношении этих вредителей продолжается меры по мониторингу и борьбе с ними.

(Автор: Жаля Гасымова)