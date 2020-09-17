ГЭЦ Азербайджана: По V группе специальностей ожидается увеличение проходных баллов
БАКУ /Trend/ - Статистика показывает, что по сравнению с прошлым годом, в этом году число допущенных к конкурсу по V группе специальностей увеличилось.
Об этом сказал заведующий отделом проверочных и измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в связи с этим, в этом году проходные баллы по этой группе специальности могут быть увеличены: "Мы ожидаем, что по специальностям, по которым отменены экзамены по способностям, проходные баллы будут увеличены".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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