В Грузию отправлено свыше 21 тыс. учебников и методических пособий

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года, министерство образования Азербайджана отправило азербайджанским школам Грузии 21 613 единиц учебников и методических пособий 23 наименований.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, учебники и методические пособия 22 сентября переданы министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии в сопровождении сотрудников Минобразования Азербайджана и посольства в Грузии.

За последние пять лет министерство образования передало азербайджанским школам в Грузии 94 762 единицы учебников и методических пособий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)