Поддержка Азербайджану от сына посла Кувейта (ФОТО)
Общество 17 октября 2020 16:09 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Шамлан Сауд Аль-Руми - сын посла Кувейта в Азербайджана Сауда Абдульазиза Мухаммед аль-ШамланАль-Руми в своеобразной форме выразил поддержку Азербайджану.
Как сообщает в субботу Trend, сын посла разместил государственный флаг Азербайджана на заднем стекле своего автомобиля с дипломатическими государственными номерами.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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