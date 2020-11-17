Между Турцией и Азербайджаном подписан меморандум "Больницы-побратимы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Министерства здравоохранения Турции и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) состоялись обсуждения по взаимному многопрофильному сотрудничеству.

Как сообщили во вторник Trend в TƏBİB, руководствуясь соглашением по сотрудничеству между правительствами Турции и Азербайджана в сферах здравоохранения и медицинской науки подписан меморандум "Больницы-побратимы".

На предварительном этапе меморандум охватил Клинический медицинский центр и Образовательную и исследовательскую больницу Гюльхане, а также Институт педиатрии имени К.Фараджева и Детскую больницу Анкаринской городской больницы.

На церемонии подписания приняли участие председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, руководитель главного управления по связям с ЕС и внешним связям минздрава Турции Салами Кылыч, директор Института педиатрии Аллахверди Мусаев, главный врач Детской больницы Анкаринской городской больницы профессор Эмрах Шенел, директор Клинического медцентра Ильхам Гафаров и главный врач Образовательной и исследовательской больницы Гюльхане Серкан Гёккая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)