Территория Физули расчищается от мин - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе начались работы по разминированию, сказал в четверг Trend глава Исполнительной власти района Алы Алыев.

По его словам, на освобожденную территорию уже переведен Физулинский РОП: "Также создана комендатура. Сейчас идут проектировочные работы для строительства автомобильной дороги Физули-Ахмедбейли. По завершении работ по разминированию начнутся другие ремонтно-строительные работы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)