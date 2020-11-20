В Азербайджане выявлено еще 3169 случаев заражения коронавирусом, 1404 человека вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 169 случаев заражения коронавирусом, 1 404 человека вылечились, 26 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 87 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 869 человек вылечились, 1 079 скончались, число активных больных – 25 215. За минувшие сутки в Азербайджане проведено 13 618 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период проведено 1 576 060 тестов. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)