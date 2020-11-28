Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове на 29 ноября прогнозируется переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, ожидается умеренный юго-восточный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем - 10-13, в Баку ночью - 7-9, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В регионах Азербайджана днем возможны дожди, в горных районах ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром местами туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 0 до 3 градуса тепла.

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