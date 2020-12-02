В Азербайджане выявлено еще 3 942 случая заражения коронавирусом, 2 265 человек вылечились (версия 2)
(первая версия в 14:12)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 942 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 265 человек вылечились, 37 человек скончались.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.
По ее словам, до сегодняшнего дня установлен факт заражения коронавирусом (COVID-19) 129 544 человек, из них вылечились 79 162 человека, всего скончались 1470 человек: «В Азербайджане 48 912 активных больных. За последние сутки было проведено 17 411 тестов, всего проведено 1 763 609 тестов".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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