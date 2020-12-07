Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, к ночи местами морось, ветер северо-восточный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана местами дожди, на горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, ветер восточный.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)