Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”.

БАКУ/Trend/ - Важнейшей задачей азербайджанского народа на протяжении последних 30 лет было освобождение оккупированных территорий. И вот, Победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева претворила эту мечту в жизнь.

Наши храбрые солдаты продемонстрировали истинный пример мужества, стойкости и героизма в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана. К большому сожалению, в ходе сражений с врагом среди офицеров и солдат есть погибшие и раненые.

8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда «YAŞAT» в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей Шехидов.

Банк Республика, оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и Азербайджанским народом, перечислил 200 тысяч манатов в Фонд «YAŞAT».

Мы уверены, что отныне наш трехцветный флаг всегда будет развеваться на освобожденных от оккупации территориях!

Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!