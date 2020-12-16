В Шеки открыты новые погребальные обычаи древней Албании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Археологи открыли в Шеки новые погребальные обычаи древней Албании.

Как сообщили в среду Trend в Институте археологии и этнографии НАНА, в четвертом квартале 2020 года азербайджано-казахстанская международная археологическая экспедиция по запросу Государственного агентства по туризму в течение 70 дней проводила археологические и антропологические исследования на территории историко-архитектурного заповедника "Киш" в Шеки.

В результате исследований на кладбище Киш-Дох были обнаружены захоронения воинов, отражающие уникальные погребальные обычаи древнего периода, некоторые из них имели небольшую холмистую форму с каменной структурой. В северной части раскопочного участка № 1 в большом сосуде было найдено коллективное захоронение, что не имеет аналогов на Кавказе и Ближнем Востоке. Наряду с пятью человеческими черепами, были обнаружены кости внутри сосуда и вокруг него, а также скелет, уложенный на спину. По ряду особенностей этот вид захоронения совместим с сарматскими захоронениями албанско-сарматского периода Северного Кавказа. Внутри и вокруг сосуда были обнаружены наконечники копий и сарматские кинжалы. Кроме того, в месте захоронения были найдены амулеты из волчьих зубов и оленьих рогов, бронзовое ожерелье, различные пуговицы из кости и бронзы, а также ряд культурных артефактов.

Еще одно коллективное захоронение было обнаружено во второй могиле раскопочного участка № 2. Здесь были найдены старинные керамические сосуды; круглые, овальные и в форме полумесяца бронзовые подвесные и вышивные украшения; бронзовые и стеклянные бусы; бронзовые пуговицы и цепочки; железные и бронзовые браслеты; железные наконечники копий и ножи, а также бусины для глаз в римском стиле. Гробница состояла из 3 разных ярусов. В верхнем их них были обнаружены человеческие кости, как внутри большого сосуда, так и вокруг него. На нижнем ярусе гробницы также были обнаружены разбросанные 18 человеческих черепов и различные человеческие кости.

На основании образцов керамических изделий изученные гробницы можно датировать I-III веками нашей эры. Два описанных погребальных обычая открывают новую страницу в изучении археологической истории Албании. Результаты археологических исследований, конструкции гробниц, погребальные обычаи и др. будут проанализированы с параллельным сравнением с памятниками соседних регионов. Фотографии полученного комплекса материалов будут задокументированы в AutoCAD путем отрисовки точной графики. На основании съемки с дрона был подготовлен ортофотоплан некрополя. Образцы будут отправлены в международные лаборатории для анализа, а результаты будут опубликованы в международных журналах.

Археологические исследования будут продолжены и в 2021 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)